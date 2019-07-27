Йокогама – Манчестер Сіті: Зінченко з трофеєм, найгіршим балом і несподіваною відзнакою – Ліверпуль вже чекає

Манчестер Сіті у фінальному перед Суперкубком Англії спарингу завітав у гості до сестринської команди Йокогама Марінос. Рахунок і огляд матчу, в якому з перших хвилин вийшов українець Олександр Зінченко, читайте на "Футбол 24".

Товариський матч, EuroJapan Cup

Йокогама Марінос – Манчестер Сіті – 1:3

Голи: Кейта Ендо, 22 – Де Брюйне, 18, Стерлінг, 40, Нмеча, 90+2

Зінченко вийшов у стартовому складі, який максимально наближений до основи: Браво у воротах, Вокер та українець на флангах захисту, Стоунз і Ляпорт в центрі. Родрі, Де Брюйне і Давід Сілва – трикутник середини поля. Стерлінг – фальшива дев'ятка, Сане та Бернарду на крилах атаки. Є всі підстави вважати, що саме ці хлопці вийдуть у старті на Ліверпуль у матчі так званого Черіті Шилд.

Йокогама Марінос – Манчестер Сіті – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Гвардіола мав рацію, що обидві команди схожі. Звісно, в якості японці поступаються, але стилем намагаються копіювати "міщан". Не дивно, що воротар Йокогами двічі на старті гри рятував господарів, виходячи далеко за межі свого штрафного майданчика. Марінос дуже високо пресингували, і тут спокій у грі з м'ячем без зайвих дотиків, зокрема, Зінченка виразно допомагав.

До слова, саме українець мав першим забивати. Олександр підхопив снаряд на 17 метрах, сильно пробив з лівої, але кіпер потягнув. Не біда, забив його "брат-близнюк". Браво віддав класну дальню передачу, Бернарду підхопив і продовжив, а Де Брюйне на фінті поклав суперника і прошив ближній кут. Кілька разів гравець збірної України вдало зіграв на перехопленнях і був практично бездоганним у передачах.

When he gets on that left foot...



️ 0-1 #mancity pic.twitter.com/MrT5SbCPew — Manchester City (@ManCity) July 27, 2019

Утім, без невдач не обійшлося – Зінченко інколи програвав силову боротьбу і втрачав м'яч. На совісті Сашка часткового і гол Йокогами. У швидкій контрі Зіна змістився у центр, але пас пішов на його фланг, де залишили зовсім неприкритого гравця. Браво парирував, але Стоунз і Ляпорт якось особливо мляво заважали добити. Гвардіола був дуже розлючений, висловивши останньому свої претензії особисто.

На 32-й Зінченко у стилі Де Брюйне вирізав красиву передачу на Стерлінгу, але що тут вдієш, якщо у воротах Йокогами свій "Нойєр", який грає, немов ліберо. Господарі відповіли моментом Маркоса Жуніора – Браво на місці.

І тут же Манчестер Сіті знову вийшов уперед. Де Брюйне вирізав пас-цукерочку на Стерлінга, який не схибив. Топ-клас, Кевіне! Згодом Зінченко знову втратив Накагаву, який пройшов його на швидкості. Добре, що японський вінгер схибив. За перший тайм Олександр отримав від Manchester Evening News середній бал 6 за те, що не завжди справлявся у захисті.

На початку другої половини знову українець один з найактивніших. Зінченко спочатку дозволив розвернутись швидкій атаці японців. Удар метрів з 11 пройшов вище. Згодом Олександр майже виправився в атаці. Віддав своєчасний пас на Сане, але і той не влучив. Сіті забив третій, однак судді справедливо зафіксували офсайд – Вокер випередив події перед тим, як віддати асист на Стерлінга. Японці знову відповіли швидкою атакою. Цього разу постраждав правий фланг манчестерців, проте знову забракло влучності.

На 61-й Гвардіола провів 2 заміни. Замість Сане вийшов юний Фоден, а Давіда Сілву поміняв Гюндоган. Зінченко двічі за хвилину втратив м'яч на своїй половині під пресингом – коли з ним таке траплялось востаннє, так і не скажеш! На щастя, Йокогама до ударів ці перспективні моменти не довела, але сигнальчик тривожний. Олександр ще й дав себе випередити, коли Браво намагався вивести круглого зі штрафного. Футболіст господарів не влучив, змістившись в центр.

Нарізка емоцій Гвардіоли показова. Тиждень до двобою з Ліверпулем, а Пеп хапається за голову через масові дитячі помилки в захисті та раптові проблеми з креативом після перерви. На 75-й Нмеча замінив Де Брюйне, а Зінченко поступився місцем на полі своєму конкурентові Анхеліньйо. На протилежному ж фланзі Даніло замінив Вокера. Стерлінг переходить на позицію правого вінгера, але не прошиває голкіпера.

Нмеча вийшов на побачення з голкіпером з тим же успіхом. Йокогама виграє верхову боротьбу на стандарті – пощастило, що м'яч пролетів вище. І ще один провал ліворуч у Ман Сіті. Закидання за спину, Анхеліньйо дає прострілити, а японці дивом на замикають. Відскок від свого ж, удар іншого Накагави (вийшов на заміну) майже з 11-метрової позначки – Браво робить фантастичний сейв! На 90+2-й юні джокери з дубля захистили важку перемогу. Бернабе, який на 82-й замінив Стерлінга, розібрався на правому фланзі, Нмеча замкнув.

Де Брюйне, Родрі, Браво – казкові

КДБ грає, немов новачок, якому так хочеться стільки всього довести. Те саме можна сказати про Родріго, гра у відборі і паси якого – одна насолода для очей. Утім, якщо іспанця дійсно придбали цього літа за 70 млн євро, то бельгієць просто дуже скучив за футболом після серії травм. Кевін на ходу. Він біжить на легких ногах, а його паси та завершення атак змагаються між собою у красі та ефективності.

Родрі прекрасно замінив Фернандінью. Про відсутність бразильського ветерана навіть гріх було згадувати. Мозок у центрі поля, так потрібний Гвардіолі. Найкращий гравець матчу, за версією Пепа. На жаль, не всі настільки готові, як цей дует хавбеків. Особливі нарікання викликає захист в усіх його проявах. Те, як Гвардіола вичитував Ляпорта та Вокера прямо під час матчу, вже активно посмакували в англійських ЗМІ та соцмережах.

Ну, і як не згадати Клаудіо Браво. Такий собі манчестерський варіант Кейлора Наваса – один з найбільш недооцінених голкіперів планети. Готовий вигравати матчі для будь-якого топ-клубу, але сидить за спиною молодшого і статуснішого. Чилієць виконав кілька вражаючих сейвів, навіть у моменті з голом Йокогами зробив усе, щоб не пропустити. Плюс Браво був бездоганним на виході та гострим у передачах. Едерсон може ще відпочити після Копа Амеріка. Браво заслужив стартувати основним.

Зінченко за тиждень до Суперкубка Англії – мішень для обстрілу

Найслабша ланка Манчестер Сіті в захисті? Олекс провів дуже неоднозначний матч, який завершився напрочуд складним завоюванням Єврояпонського кубка – першого трофею після перемоги в АПЛ 2018/19. Забагато помилок в обороні, які коштували б очок, будь це офіційний матч з дещо класнішим суперником. Традиційно натхненно у грі на атаку, де був близьким і до гола, і до асисту, а також створював чисельну перевагу не лише на фланзі, а й в центрі.

Зате ось гра в обороні завалила його бал від MEN. Ніхто не отримав від видання гіршої оцінки, ніж Зінченко (5, лише у Воке так само зле). На думку Саймона Байковскі, поганий знак полягає у певній дірявості Сашка в захисті, що залишає відкритою битву за місце лівого захисника. Утім, не дуже краще Manchester Evening News оцінив і конкурента українця Анхеліньйо (6), якому також дорікають проблемами оборонного характеру.

Ліверпуль за тиждень у Суперкубку Англії (неділя, 4 серпня, 17:00), очевидно, намагатиметься використати слабкі фланги Манчестер Сіті, які з такою легкістю сьогодні проходили динамічні та технічні вінгери Йокогами. Плюсом для Зінченка може стати те, що Салах досі відсутній, а з тимчасовим власником позиції правого вінгера Клопп ще не до кінця визначився – в обох команд проблеми з підготовкою через участь їхніх зірок у континентальних турнірах цього літа.

Цікаво, що Daily Star на відміну від MEN, називає Зінченка серед 4-х зірок, на яких Гвардіола може покластися у грі з Ліверпулем. Крім Де Брюйне, Бернарду Сілви та Родрі, з доброго боку виділяється саме українець. Мовляв, його блискуча атакувальна гра зі зміщенням у півзахист і диктуванням умов своєї команди значно більше підходять уявленням Гвардіоли про фулбека, ніж дії Анхеліньйо, якому ще вчитися і вчитися. Іспанець "стане кращим, але ще повинен адптуватися", – недавні слова Пепа ніби натякають, хто ж вийде у старті на Ліверпуль.