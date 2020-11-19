"У Лєднєва зараз не виходить вийти в старті. У нього все виходить. Він грає в Динамо, знаходиться в хорошому тренувальному процесі, погляди Луческу я не знаю. Він частина команди і виділяти його, ну не знаю...

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Вітя Скрипник показав все, що він вміє робити. Це було в Зорі. Зараз інша справа. Там всі класні хлопці, але не більше. У них є чіткий план – Ліга Європи, і якомога вище в чемпіонаті. А тут все максимально високо. Не цікавлять твої слабкості, твої питання, ти повинен бути сильнішим за всіх на кожному тренуванні. Тому що сидять і чекають, що ти будеш слабкий.

Коли ми його взяли, він був наймолодшим в групі. На той момент було відчуття, що він гравець штрафного майданчика: "під себе", "від себе". Ми їх всіх використовували точково, нам було досить лівоногого хлопця, який може обіграти на прапорці, зробити це, і забити, і на цьому все.

Тому що того, що потрібно далі йому, у нас не було. Відпрацьовувати назад, тактичні маневри, вступати в боротьбу – він не хоче цього робити, тому що не навчений. Потрібно його сильні якості використовувати. У юнацькому футболі цього було достатньо, але якщо у нього тільки ці якості і залишилися, цього не достатньо. Футбол – це для чоловіків, потрібно багато бігати, вести і шукати боротьбу. Футболіст в найбільш топовому клубі, на мою думку, півтори хвилини може знаходиться з м'ячем", – розповів Головко в інтерв'ю Sport Arena.

До слова, в нинішньому сезоні Богдан Лєднєв провів лише 120 хвилин у всіх турнірах.

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