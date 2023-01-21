"Я вважаю виступ хорошим. Задоволений командою, енергією, тим, що ми намагалися зробити. На Енфілді завжди важко. Без пропущеного гола і набране очко, йдемо вперед. Перший тайм був пристойним, нам не пощастило забити гол. Так воно і є. Вони добре почали другий тайм, ми скоригували кілька речей і контролювали, мали кілька моментів. Загалом, позитивний день, окрім того, що ми не здобули три очки.

Успішний дебют Мудрика в АПЛ у відеоогляді поєдинку Ліверпуль – Челсі

Тьягу Сілва? Він допомагав Бадіашилю, для якого це друга гра в Прем’єр-лізі. Те, що Тьягу поруч із ним, – це велика допомога. Він важливий гравець, лідер, приємно, що він насолоджується своїм футболом. Мудрик? Він давно не грав у футбол, у нього міжсезонна пауза. Нам довелося розпоряджатися його хвилинами, але його якість помітна", – наводить слова Поттера BBC.

Нагадаємо, що Мудрик дебютував за Челсі у грі з Ліверпулем. Михайло розпочав яскраво, створивши кілька нагод як для себе, так і для партнерів, проте забити так нікому і не вдалось.

Мудрик блискуче дебютував за Челсі у матчі проти Ліверпуля на виїзді – українець перевернув гру і творив моменти