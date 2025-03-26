"Я стежу за судом стосовно смерті свого батька, і це дуже складний час для всіх нас. Буде складний час, але ми готові до цього. Найбільший біль у цьому суді мені завдає те, що вони вбили його. Це очевидно. Вони не доглядали за ним належним чином і нічого не зробили, щоб врятувати його.

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Якби вони лікували його належним чином, він міг би сидіти тут зараз. Не можу прийняти, що вони нічого не зробили. Упевнений, що ми доведемо, що це була недбалість.

Після стількох років судових розглядів і крадіжки грошей мій батько виявився вигідним для них тільки після смерті. Чому? Не знаю. Але те, як діяли лікарі й ті, хто їх призначив, не залишає мені іншого вибору", – цитує Marca Марадону-молодшого.

Нагадаємо, що перед судом за звинуваченням у причетності до смерті Дієго Марадони постали 7 лікарів і медсестер. Обвинувачених підозрюють у недбалості, що призвела до смерті аргентинця. Медикам може загрожувати до 25 років ув'язнення.

25 листопада 2020 року Марадона помер від інфаркту міокарда у своєму будинку в Тігре. Розтин показав, що серце Дієго було приблизно вдвічі більшим, ніж у звичайної людини.

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