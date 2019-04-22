"Його вага – 57 кілограмів": Степаненко поділився враженнями від новачка Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями від новачка "гірників" Маркоса Антоніо.

"Маркос Антоніо? Він хороший футболіст, завжди намагається грати з м'ячем. Йому б набратися трохи досвіду і потужності. Його вага – 57 кілограмів, але грає грамотно і розуміє, що від нього вимагає тренерський штаб", – сказав Степаненко в коментарі програмі "Профутбол".

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До слова, під завісу півфінального матчу Кубка України Шахтаря та СК Дніпро-1 Маркос Антоніо оформив свій дебютний гол за "гірників". М'яч рикошетом від бразильця після удару Соломона залетів у сітку воріт.

Нагадаємо, 18-річний Маркос є вихованцем Атлетіко Паранаенсе. Гравець перейшов у Шахтар в лютому поточного року.

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