"Його слухатимуться всі": Дуелунд – про авторитет і кругозір Луческу

"Це було дуже хороше і водночас нелегке тренування. Напевно, у моїй кар'єрі ще не було таких важких тренувань у перший день після відпустки. Ми провели на полі практично дві години. Але все чудово, хоч ми і виглядали трохи втомленими, але це дуже гарне почуття.

Тимчик вражений тренуванням Луческу

Упевнений, у всіх хлопців зараз відмінний настрій на роботу. Є що доводити тренеру, якого поважають в усьому футбольному світі. Тепер наша справа – старанно працювати і, гадаю, згодом наша команда покаже хороший прогрес. Поки зарано говорити щось конкретне, ми тільки познайомилися, позаду перший тренувальний день. Але поза всякими сумнівами він чудовий тренер. Це доводять і його титули. Він точно та людина, яку всі будуть слухати. І йому точно є, чому нас навчити. Це відчувається з першого дня нашої спільної роботи", – цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що напередодні Мірча Луческу провів перше тренування в Динамо. У занятті взяли участь 22 польові гравці та четверо голкіперів. Зокрема, займалися з першою командою тріо виконавців, яке провело минулий сезон в оренді – Тимчик, Алібеков, Лєднєв.

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