Його повернення в Англію на користь усім, – Клопп у захваті від дуелі з Анчелотті

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився думками щодо головного тренера Евертона Карло Анчелотті перед зустріччю команд у Кубку Англії.

"Повернення Карло в англійський футбол піде на користь і змаганням, і Евертону. У плані футболу вважаю його своїм другом. Він дивовижна і великодушна людина. Він виграв усе, що можна як гравець і тренер, але залишився спокійним і скромним. Він – приклад поведінки для тих, хто сьогодні працює у нашій сфері.

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Його вплив на Евертон вже доволі помітний, про що свідчить наш аналіз. Він продовжує той позитивний підхід, який впровадив Данкан Фергюсон. Евертон завжди був складним суперником через емоції, які привносить в дербі. При Карло, з огляду на його досвід, вони (гравці Евертона – прим.) стали ще небезпечнішими.

Мені це подобається! І пристрасть, і віра в моїх гравців так само сильні. Ми хочемо виграти все і знаємо, чого хочуть наші фанати. Ліверпуль не може бути менш пристрасним, аніж його суперник", – сказав Клопп у коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, сьогодні Ліверпуль та Евертон зійдуться між собою у матчі Кубка Англії. Початок поєдинку о 18:00.

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