"Його повернення, немов новий трансфер", – Сульшер з нетерпінням чекає на камбек зіркового півзахисника

Наставник Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер, попри неймовірну кількість чуток навколо майбутнього півзахисника клубу Поля Погба, вірить у швидке повернення футболіста на футбольне поле і вважає це неймовірною подією.

"Поль відновлюється, і ми подивимося, як швидко він набере форму і зможе взяти участь у матчі. Його повернення для нас, немов новий трансфер. Це буде схоже на підписання гравця світового рівня, тому що він – неймовірний півзахисник. Ми хочемо, щоб він повернувся якомога швидше.

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Чи зіграє він у неділю? Я не можу зараз сказати. Давайте подивимося, коли він почне тренуватися з нами", – наводить слова Сульшера офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, раніше з’явилась інформація про ніби-то бойкот, який Погба оголосив клубу – французький півзахисник вже оговтався від травми гомілкостопа, отриманої на початку жовтня, але відмовляється тренуватись з командою, наполягаючи на своєму якнайскорішому трансфері у стан мадридського Реала.

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