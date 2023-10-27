"Його обрав комп'ютер": Хаві – про сюрприз перед Класіко, план проти Реала та скандального рефері
Головний тренер Барселони Хаві поділився очікуваннями від матчу 11 туру Прімери проти Реала.
"Я здивувався, коли побачив Лєвандовскі, де Йонга, Педрі та Кунде на тренуванні. Ми на них майже не розраховували, але всі хочуть зіграти в Класіко. Всі в гарному настрої.
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Стан футболістів оцінимо завтра після заняття. Гратимуть найкращі. Але дуже важливо не зробити помилку, випустивши не готового на 100% гравця.
У такому матчі немає фаворита. Неможливо нічого передбачити. Шанси 50 на 50. Нам потрібно контролювати свої нерви та емоції, тримати необхідний темп. Гаряче серце та холодна голова – це ключ до успіху. Доведеться обережніше грати в обороні, але треба бути сміливим.
Скандальний рефері? Його ж обрав комп'ютер. Це ж лотерея. Чим менше ми про нього говоримо – тим краще. Хай все буде максимально чесно", – цитує Хаві видання Fichajes.
Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 28 жовтня, о 17:15 за Києвом. Мадрид лідирує в чемпіонаті, а Барса йде на третьому місці, програючи принциповому супернику один бал.