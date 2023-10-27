"Я здивувався, коли побачив Лєвандовскі, де Йонга, Педрі та Кунде на тренуванні. Ми на них майже не розраховували, але всі хочуть зіграти в Класіко. Всі в гарному настрої.

Чотири зірки Барселони вибралися з лазарету перед Класіко

Стан футболістів оцінимо завтра після заняття. Гратимуть найкращі. Але дуже важливо не зробити помилку, випустивши не готового на 100% гравця.

У такому матчі немає фаворита. Неможливо нічого передбачити. Шанси 50 на 50. Нам потрібно контролювати свої нерви та емоції, тримати необхідний темп. Гаряче серце та холодна голова – це ключ до успіху. Доведеться обережніше грати в обороні, але треба бути сміливим.

Скандальний рефері? Його ж обрав комп'ютер. Це ж лотерея. Чим менше ми про нього говоримо – тим краще. Хай все буде максимально чесно", – цитує Хаві видання Fichajes.

Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 28 жовтня, о 17:15 за Києвом. Мадрид лідирує в чемпіонаті, а Барса йде на третьому місці, програючи принциповому супернику один бал.