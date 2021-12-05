Його нинішнє місце – заслуга африканців: тренер збірної Сенегалу знищив Клоппа за зневагу до КАН
Керманич збірної Сенегалу Алью Сіссе розкритикував головного тренера англійського Ліверпуля Юргена Клоппа, який назвав майбутній Кубок африканських націй "маленьким турніром".
"За кого він себе має? Я треную збірну Сенегалу, і мої підопічні виступають у Ліверпулі Клоппа.
"Ми ж мавпи, граємо в Кубку Африки": Евра знайшов расистський підтекст у виборі найкращого воротаря світу
Я поважаю Ліверпуль, але не Клоппа персонально, який негативно висловлюється про футбольні турніри Африки. Він там, де є зараз, завдяки африканським гравцям. Поки Салах, Мане та Матіп не прийшли й не допомогли йому виграти перший великий європейський фінал, він програвав у кожному з них", – заявив Сіссе в коментарі Daily Mail.
Нагадаємо, що Кубок африканських націй-2021 пройде в Камеруні з 9 січня до 6 лютого 2022-го. Ліверпуль на цей період втратить Кейта, Салаха та Мане.
"Коли Франсуаза молилася, я вдарив її мотикою": голкіпер, який пережив геноцид – різня в Африці, мільйон жертв