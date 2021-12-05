"За кого він себе має? Я треную збірну Сенегалу, і мої підопічні виступають у Ліверпулі Клоппа.

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Я поважаю Ліверпуль, але не Клоппа персонально, який негативно висловлюється про футбольні турніри Африки. Він там, де є зараз, завдяки африканським гравцям. Поки Салах, Мане та Матіп не прийшли й не допомогли йому виграти перший великий європейський фінал, він програвав у кожному з них", – заявив Сіссе в коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, що Кубок африканських націй-2021 пройде в Камеруні з 9 січня до 6 лютого 2022-го. Ліверпуль на цей період втратить Кейта, Салаха та Мане.

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