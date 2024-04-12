Зазвичай, проводячи заміну, тренери сподіваються на підсилення гри своєї команди. Втім, деякі гравці вирішують піти проти такого стереотипу та додати футбольній історії сторінок із "родзинками".

Історія англійського чемпіонату багата на рекорди та цікаві історії. Найсильніша футбольна ліга у світі ставилася не лише гольовими шедеврами – баталій характерів тут також вистачало.

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Не бракувало АПЛ легендарних (і не тільки) постатей. На футбольному небосхилі Англії промайнуло чимало зірок, але деякі з них були настільки епатажними, що їх світло буде сяяти ще довго.

Одним із таких гравців був Кіт Гіллеспі. Талант з Північної Ірландії вже у 18 років потрапив до Манчестер Юнайтед, де став протеже самого Алекса Фергюсона. Щоправда, не лише за яскраву гру – іменитий шотландець довіряв молодому футболісту ставити від свого імені ставки на скачки та винагороджував Гіллеспі, якщо ставка "заходила". Моментами Гіллеспі демонстрував таку гру, що йому пророкували можливість стати найкращим гравцем чемпіонату Англії.

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Розкрити свій потенціал Кіту вдалося у Ньюкаслі, куди перебрався як частина угоди з приходу Енді Коула. Сер Алекс потім шкодував про своє рішення, але виступив особистим агентом Гіллеспі та вибив йому зарплату, яка у 5 разів перевищувала ту, що футболіст мав у Юнайтед. Не кожен може таким похизуватися.

У мене були чудові стосунки з Фергюсоном і він мені все пояснив – йому потрібен був англійський форвард. У той час було обмеження на іноземців в АПЛ, і коли Фергі змушений був залишити на трибунах Шмайхеля, а МЮ програв 0:4 Барселоні, він ухвалив рішення за всяку ціну звільнити один слот у складі для іноземця, купивши англійського нападника. Через те, що я був іноземцем, я зіграв за МЮ лише 14 матчів. Це мало, але більше, ніж у багатьох, хто мріяв вийти на поле Олд Траффорд.

Згодом сер Алекс посварився з Канчєльскісом, спровадив його в Евертон і спробував повернути Кіта. Та Кіган радше б вмер, аніж відпустив Гіллеспі. Талант шикарно почав сезон 1995/96. Згодом присів на лавку через прихід Аспрільї та ліміт на легіонерів, але не збирався ображатися на Кігана, про що свідчив надважливий переможний гол Лідсу.

До речі, вже 13 квітня "сороки" поміряються силами з Тоттенхемом. Ньюкасл грає вдома, тож спробує потішити рідні трибуни Сент-Джейс Парку перемогою, яку ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 2,77. Нічийний результат дозволить помножити ставку на 3,97, перемога шпор принесе виграш, помножений на 2,35.

За Ньюкасл Гіллеспі відбігав понад 100 матчів, так само – за Блекберн, який став наступною сходинкою його кар'єри. А потім пішов стрімкий спад кар'єри, який привів колись одного з найбільш перспективних гравців на острові у Шеффілд. Усі сподівалися, що Кіт запам'ятається реанімацією кар'єри та другою молодістю, але той мав інші плани. Хоча своє ім'я в історію АПЛ Гіллеспі вписав саме тут.

Шеффілд не хапав з неба зірок та з усіх сил боровся за те, щоб не завершити сезон у зоні вильоту. Кожне очко було на вагу золота, тому виїзд до Редінга у 24 турі був вкрай важливим. Фортуна була на боці господарів, тому на 50-й хвилині Шеффілд вже "горів" 0:2.

53-я хвилина. М'яч вийшов в аут на користь Шеффілда, і Гіллеспі має нагоду вийти на поле. Все, що потрібно зробити футболісту – зайняти позицію та чекати, поки партнер введе м'яч у гру. Але Кіт не витримав опіки Стівена Ханта та зацідив йому ліктем в обличчя.

It's 14 years since Keith Gillespie was sent off for elbowing Stephen Hunt, just 20 seconds after coming on as a substitute.



The red card then caused a mass brawl. Before the game had even restarted. pic.twitter.com/wBYp7mhtpB — The Blizzard (@blzzrd) January 20, 2021

Кіт пробув на полі лише 11 секунд, не давши партнеру навіть ввести м'яч у гру! Таке "досягнення" навряд чи хтось зможе перевершити, тож можна вважати, що Гіллеспі буде вічним "королем замін". Навіть Стіві Джеррард, вийшовши на заміну проти ненависного МЮ у 2015-му, пробув на полі "аж" 40 секунд.

Зараз Кіт провадить скромне життя та з гордістю згадує свою кар'єру, яка не була видатною на досягнення, але точно багатою на спогади. А щодо найшвидшої червоної картки в історії він ставиться з гумором – бачить в цьому лише можливість залишитися особливим.