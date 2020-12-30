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"Його навіть Роналду не налякав", – Рикун назвав найкращого гравця збірної України у 2019 році

15:22 2413 Читать на русском
"Його навіть Роналду не налякав", – Рикун назвав найкращого гравця збірної України у 2019 році
Збірна України / УАФ

Колишній півзахисник Дніпра, Металіста та збірної України Олександр Рикун назвав найкращого гравця "синьо-жовтих" у 2019 році.

"Рік, що минає, збірна України провела дуже добре, а в її складі виділялися багато футболістів. Але на перше місце я поставлю Андрія Пятова.

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Коментувати його гру особливо і сенсу немає. Досвіду там не позичати, і майстерності вистачає. Пятов завжди спокійний, його навіть Кріштіану Роналду не налякав. Безумовно, воротар Шахтаря – справжній лідер і капітан збірної України", – цитує Рикуна zbirna.com.

Відзначимо, що у відборі до Євро-2020 Пятов провів без замін усі 8 матчів. Збірна України фінішувала на першому місці у своїй групі, пропустивши лише 4 голи.

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Теги
Збірна України Андрій Пятов Андрій Пятов Олександр Рикун Олександр Рикун
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