"Перші матчі завжди такі нервові та не все вдається. Я прихильник того, щоб перші поєдинки грати на виїзді, але такий календар, тому була нервозність. У нас було багато моментів, які ми не реалізували.

"Поки що цього достатньо": Маркевич озвучив бюджет Карпат

Після сьогоднішнього матчу воротаря Хуста (Арсена Бєліменка, – прим.) можна викликати у збірну України. Однак ми самі винні, що не можемо впевненіше завдавати завершального удару. Я чудово розумію, що всі наші суперники будуть ось так грати: від оборони, чекаючи своїх шансів на контратаках. Ми повинні бути готові до цього. Нам потрібно покращувати реалізацію, бо наступного разу можемо за це поплатитися.

Я результатом не задоволений, це однозначно. Мати стільки моментів і їх не реалізувати... У цьому плані ми повинні додати.

Після семирічної перерви на тренерському містку було важкувато, тим паче вдома. Я бачив, що гравці теж хвилювалися. Старт сезону завжди непростий. За місяць часу створити те, що ти хочеш – нереально. Однак якийсь крок вперед ми зробили. Коли ми грали на зборах, то там не було такої відповідальності, все виходило краще. Зараз це офіційні матчі, треба набирати очки, тому не так просто. Моментами було непогано, але поки що цілісної гри немає", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, у першому матчі сезону Карпати вдома мінімально здолали Хуст – голом відзначився Євген Підлепенець.

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