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"Його майбутнє не в наших руках", – Гвардіола занепокоєний щодо можливого відходу Сане

20:43 231 Читать на русском
"Його майбутнє не в наших руках", – Гвардіола занепокоєний щодо можливого відходу Сане
Гвардіола і Сане / Reuters

Головний тренер "містян" не впевнений щодо майбутнього німецького вінгера.

"Ми цінуємо Лероя, він мені дуже подобається. Я думаю, він здатний стати ще кращим. Скажу ще раз – ми хочемо, щоб Сане залишився в Манчестер Сіті.

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Ось чому ми запропонували йому продовжити контракт. Але майбутнє Лероя не в наших руках. У нас хороша пропозиція, але якщо Сане захоче піти, мені буде сумно. Сподіваюся, що він все-таки залишиться з нами", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

Нагадаємо, активний інтерес до 23-річного вінгера проявляє Баварія, яка наполегливо шукає підсилення на фланг атаки.

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