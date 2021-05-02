Як відомо, дортмундська Борусія у півфінальному матчі Кубка Німеччини буквально знищила представника Другої Бундесліги – Хольштайн Кіль – з рахунком 5:0 і у фіналі зустрінеться з РБ Лейпциг.

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Однак, окрім приємного результату поєдинок ознаменувався для "джмелів" і моторошним інцидентом. На 62-й хвилині на заміну вийшов захисник Матеу Морей, який, однак, затримався на полі лише 10 хвилин. В одному з епізодів іспанський оборонець зазнав травми коліна – під час спринтерського забігу його нога зненацька вигнулась в іншу сторону. 21-річного футболіста винесли на ношах і одразу ж доправили до лікарні.

Один із керівників команди Себастьян Кель зазначив, що травма дуже серйозна, а остаточні висновки лікарів будуть відомі вже завтра. "Хлопця ще довго не буде вдома. На місці події було відразу видно, что Матеу зазнав серйозної травми. Його крики ще довго було чути на стадіоні, а потім у роздягальні. Ми всі дуже шкодуємо хлопця".

"Ми всі бачили, що сталося, і чули страшні крики Матеу. Спортсмена відвезли в лікарню, де йому надали медичну допомогу. Сподіваємось, що його родина зможе відвідати його в лікарні у цей складний коронавірусний час. Побачити, як сина вивозять зі стадіону таким чином, і не мати змоги відвідати його... Ми просто сподіваємось, що його сім'я може його побачити", – цитує наставника Борусії Д Едіна Терзіча Bild.

Нагадаємо, Морей приєднався до "чорно-жовтих" у липні 2019 року з Барселони. У поточному сезоні провів за німецьку команду 24 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 3 результативні передачі.

Борусія Д за тайм знищила головну сенсацію Кубка Німеччини і зіграє у фіналі з РБ Лейпциг