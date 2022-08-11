Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився думками про своїх підопічних після тріумфу у Суперкубку УЄФА (2:0).

"Після голу Алаби ми дуже добре контролювали ситуацію. У трьох фіналах поспіль ми не пропускаємо – цей факт є для мене дуже особливим.

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Вважаю, що зараз у мене найздоровіша атмосфера у роздягальні команди за всю мою тренерську кар'єру – з погляду на те, як гравці мислять та втілюють у дію настанови.

Мої гравці дуже розумні. Карім Бензема – найважливіший, найбільш ключовий гравець у світі. Його голи, його гра є життєво важливими для нас", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі за Суперкубок УЄФА у фінському Хельсінкі Реал забив у ворота Айнтрахта два сухих голи і став володарем 5-го у своїй історії такого трофею. До слова, гол Бензема дозволив французу обійти Рауля та одноосібно стати другим найкращим бомбардиром "бланкос" (324 голи).

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