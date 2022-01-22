"Хто ким керує? Ви інформацією чи інформація вами? Сьогодні поспілкувався із Мораєсом. Фейковий галас поза полем ніколи не впливає позитивно на психологію гравця. Тому, на правах капітана, хочу поставити крапку у вчорашньому питанні.

"Як на Євро поїхати – українець, а як війна – бразилець": Мораєс наробив галасу у соцмережах, відповів навіть Зозуля

Сам був здивований заголовками в українських ЗМІ. Що трапилося? Видання Lance просто неправильно описало діалог із Мораєсом. Якщо почитаєте першоджерело, помітите два речення поруч. Перше починається зі слів "Nós, brasileiros" (ми, бразильці). Після цього пропозиція починається зі слів "Eu sou ucraniano e não quero que tenha uma guerra" (я українець і не хочу війни).

На самому початку статті написано, що Жуніор – українець. Тому заголовки не вперше висмоктані з пальця. Жуніор уже 10 років грає в Україні. Його футболка – з синьо-жовтим прапором. Цим все сказано. Не шукайте проблем там, де їх немає. Намагайтеся фокусуватися на діях, що допомагають розвивати український футбол, а не створюють у ньому напруження. Більше буде користі", – написав Пятов у своєму Instagram.

Нагадаємо, форвард переїхав в Україну влітку 2012-го, підписавши контракт із донецьким Металургом. Згодом на правах вільного агента перебрався в київське Динамо, за яке провів 85 матчів та забив 34 м'ячі. Третім клубом Жуніора Мораєса в Україні став донецький Шахтар, з яким контракт завершується влітку.

"Сирійці написали російською: "Добро пожаловать в ад": голкіпер, який забив 4 голи, їздив у Кальчо і шокував Шахтар