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Йода: Я запитав у Шведа, чи можу пробити пенальті, він дозволив

23:03 184 Читать на русском
Йода: Я запитав у Шведа, чи можу пробити пенальті, він дозволив
Карім Йода / Карпати

Хавбек Карпат Карім Йода розповів, чому пробив пенальті замість Шведа, який міг оформити хет-трик у ворота Ворскли.

26’ Крістіан Понде
38’ Мар'ян Швед
62’ Мар'ян Швед
70’ Карім Йода
 

"Я радий, що ми здобули перемогу. Вважаю, що гра складалася добре від самого початку. Ми зуміли втілити все задумане і загалом зіграли яскраво. Дуже приємно, що забив, мені вже давно не вдавалося цього зробити. Гол важливий. Сподіваюся, це новий початок для мене.

Фабрі розповів, чому в матчі з Ворсклою пенальті пробив Йода, а не Швед, який міг оформити хет-трик

Звичайно, усі очікували, що пенальті битиме Швед. Ми поговорили з ним і я спитав, чи міг би пробити. Він відповів "Будь ласка". І я забив.

Карпати – Ворскла – 4:0 – відео голів

Ми прекрасно ладнаємо і на полі, і поза ним. Тому я щиро дякую Мар'яну за таку можливість", – передає слова Йода офіційний сайт Карпат.

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