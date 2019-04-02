Йода: Я запитав у Шведа, чи можу пробити пенальті, він дозволив

Хавбек Карпат Карім Йода розповів, чому пробив пенальті замість Шведа, який міг оформити хет-трик у ворота Ворскли.

"Я радий, що ми здобули перемогу. Вважаю, що гра складалася добре від самого початку. Ми зуміли втілити все задумане і загалом зіграли яскраво. Дуже приємно, що забив, мені вже давно не вдавалося цього зробити. Гол важливий. Сподіваюся, це новий початок для мене.

Фабрі розповів, чому в матчі з Ворсклою пенальті пробив Йода, а не Швед, який міг оформити хет-трик

Звичайно, усі очікували, що пенальті битиме Швед. Ми поговорили з ним і я спитав, чи міг би пробити. Він відповів "Будь ласка". І я забив.

Карпати – Ворскла – 4:0 – відео голів

Ми прекрасно ладнаємо і на полі, і поза ним. Тому я щиро дякую Мар'яну за таку можливість", – передає слова Йода офіційний сайт Карпат.