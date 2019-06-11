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Йода офіційно покинув Карпати

17:10 41 Читать на русском
Йода офіційно покинув Карпати
Карім Йода / Карпати

Французький хавбек Карім Йода більше не є гравцем львівських Карпат.

Карпати вирішили не продовжувати співпрацю з Йодою, тому 30-річний вінгер покинув клуб, повідомляє офіційний сайт "зелених левів".

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Нагадаємо, французький футболіст приєднався до Карпат взимку цього року, за цей час Йода зіграв у зеленій футболці 11 матчів в усіх турнірах, де забив гол та віддав 3 результативні передачі.

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Нагадаємо, Карпати за підсумками сезону 2018/19 залишились в УПЛ, перемігши у перехідних матчах Волинь, щоправда, офіційно поєдинок завершено не було, адже він був зірваний вболівальниками луцької команди.

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