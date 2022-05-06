Лідер "молотків" Деклан Райс не стримував емоцій після програшу від Айнтрахта у матчі за фінал другого за престижністю євротурніру.

Головний рефері матчу Хесус Хіль Мансано продемонстрував дві червоні картки за 60 хвилин гри. У першому таймі був вилучений Аарон Крессвелл за фол останньої надії, а по перерві червоне світло перед собою побачив Давід Мойєс, який напав на болгьорл.

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У підсумку "молотки" в меншості поступились й вилетіли з Ліги Європи, а їхній капітан Деклан Райс був дуже розлючений не лише результатом, а й суддівством. Англієць вже після поєдинку у підтрибунному приміщенні наздогнав Хіль Мансано й розлючено сказав: "Це так низько! Весь вечір арбітраж був таким поганим! Як можна судити настільки погано? Тобі, певне, дох*я заплатили... Йоб**а корупція".

УЄФА вже заявив, що не поспішатиме з покаранням для Деклана Райса. Спершу там хочуть отримати післяматчевий звіт іспанського арбітра.

Se dan cuenta hasta en Europa. Gil Manzano y sus cosas. pic.twitter.com/s7G8mLHT7w — Imanol Echegaray G. (@imanoleg_) May 6, 2022

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