"Ми у відносинах вже майже 4 місяці. Познайомились давно у соціальній мережі Instagram, але це було таке собі "лайкування" спочатку. Я тоді перебувала в стосунках з Алефіренком, форвардом Зорі, тому не звертала увагу на Герреро.

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Він писав мені часто, тож я тоді скинула фото з Данилом і сказала: "Ти граєш із моїм хлопцем". Тож Едуардо вибачився і перестав мені писати, але все одно лайкав і сторіс дивився. Чекав. Разом почали жити доволі швидко, вже через місяць.

Чому ми витримали паузу, перш ніж почати стосунки афішувати? Приховувала я, оскільки розійшлась перед Еді з Данилом. Взагалі не була впевнена, що хочу стосунків. Герреро не приховував, я бувала на тренуваннях. Загалом нас бачили часто, але мені подобався цей екстрим.

Друзі в шоці були, бо майже всі вони у нас спільні. Едуардо багато разів палився, коли питав своїх: "А що там Крістіна? Як поводилася на дні народження у Каті (дружина Ігоря Кирюханцева, – прим.)?". Навіть запитував, чи не підходили до мене хлопці із Зорі, які були на дні народження. Герреро дуже ревнивий.

А щодо чуток про Баражка і Бущана... Чутки про Бражка через те, що я була на нього підписана. Я часто спостерігаю, як він грає. Все, нічого більше. Бущана приписували, бо розповсюджувались чутки, що він один, тобто холостяк. А Еді не входив у список тих, кого приписували. Вважали його "йо*аним терористом". Зазначали, що я точно з таким не буду...

У в команді про нас дізнались через друга Едуардо. Було на рівні чуток: "А ви бачили, чули, він з колишньою "Мухи" мутить?". Спалились ми також тоді, коли я привезла йому їжу на базу. Після інтерв’ю хлопці голодні були, кухня в пізній час вже була зачинена. Я маю перепустку в комендантську, тож це було нескладно", – розповіла Крижановська в інтерв'ю YeSport.

Нагадаємо, Герреро перейшов в Динамо з Зорі на початку вересня 2024 року за 2,5 млн євро. З того часу провів за киян 13 матчів, в яких забив 1 гол.

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