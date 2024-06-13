Прес-служба мадридського клубу повідомила, що 35-річний бельгієць продовжив свою угоду. Аксель Вітсель підписав контракт до 2025 року.

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Півзахисник приєднався до Атлетіко у 2022 році, перейшовши з Борусії. Загалом Вітсель відіграв за "матрацників" у 94 матчах. В його активі лише три результативні дії.

Аксель візьме участь в Євро-2024 у складі збірної Бельгії. Бельгійці на груповому етапі будуть суперниками збірної України.

Нагадаємо, що Атлетіко активно цікавиться Артемом Довбиком і вже обговорювало контракт з українцем.

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