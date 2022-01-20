"Юліана Вірц – одна з найкращих футболісток Байєра. Її молодший брат Флоріан також щось вміє", – так оригінально культовий журнал 11Freunde представив головних героїв нового випуску. Вірци потрапили на першу шпальту видання та дали спільне інтерв'ю.

Флоріану – 18. Він дебютував у Бундеслізі менш ніж два роки тому, але вже перетворився в лідера Байєра та головну надію збірної Німеччини. У цьому сезоні Вірц – другий найкращий асистент чемпіонату з 9 гольовими передачами (+5 голів).

"Все починалося з того, що в дитинстві ми билися та боролися у вітальні. Це нас підготувало до контактного дорослого футболу", – розповідає Флоріан.

Флоріан йде шляхом старшої сестри: Грюн-Вайс Браувайлер, академія Кельна, доросла команда Байєра. Коли він взимку 2020-го зі скандалом переходив у Леверкузен, головним чинником було те, що клуб налагодив стосунки з сім'єю Вірців завдяки сестрі.

"Таланти мого брата були для мене стимулом, – підхоплює Юліана. – Коли ми тренувалися, тато часто говорив: "Флоріан добре це вміє. Спробуй і ти, раптом також вийде". У Флоріані мене найбільше захоплює спокій. Здається, що він грає таким розслабленим, йому так легко все вдається".

Юліані – 20. Вона грає в основі Байєра у жіночій Бундеслізі на позиції хавбека. "Сила Юліани в лідерських якостях. Вона вміє зібрати навколо себе команду, вміє керувати партнерами на полі. От це я б хотів у неї перейняти", – зізнається Флоріан.

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