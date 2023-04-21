На початку квітня у наставника столичного клубу запитали про його думку щодо становища Ювентуса у турнірній таблиці. Тоді Моурінью саркастично відповів: "Ви впевнені, що у них немає 59 очок?". Після кваліфікації Роми до півфіналу Ліги Європи він знову повернувся до цієї теми.

Ювентусу повернули 15 очок – "Стара Синьйора" піднялася в топ-3, але досі очікує на остаточний вердикт

"Ювентусу повернули очки три місяці тому. Я провів в Італії чотири роки, а не чотири дні", – цитує головного тренер римської команди Football Italia.

Нагадаємо, що CONI задовольнила апеляцію туринського клубу і повернула їм 15 очок, які зняли в результаті скандалу, пов'язаного з фіктивним приростом капіталу. Після повернення балів Ювентус піднявся на третє місце, випередивши Рому, яка перебуває тепер на четвертій сходинці у Серії А.

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