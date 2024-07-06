"Я думаю, що Роналду потрібно завершити виступи за збірну. Грай собі в Саудівській Аравії на клубному рівні – і все. У національній команді потрібно знайти йому заміну. Адже, на мій погляд, він дещо пригнічує партнерів по збірній – завжди йде бити штрафні. Ні, йому точно потрібно закінчувати. У Португалії є багато молодих футболістів, яких пора підпускати до складу головної команди. Для таких зірок, як Криштіану Роналду, важливо вчасно піти.

Роналду хоче зіграти на ЧС-2026 – він уклав із тренером "пакт"

Пепе? Йому потрібно завершувати кар'єру в збірній. Не думаю, що йому, як і Роналду, варто надовго залишатися у національній команді. Хоча для гравця оборони грати у такому поважному віці ще прийнятно. Їм не потрібно стільки бігати і викладатися, як футболістам інших амплуа. А от гравцям атаки – зовсім інша справа. Їм потрібно багато бігати, працювати, створювати. Тому не знаю, чи правильно продовжувати грати у такому поважному за футбольними мірками віці", – цитує Маркевича UA-Футбол.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Євро-2024 Португалія програла Франції та вилетіла з турніру.

Франція вибила Португалію і вийшла в півфінал Євро-2024 – Роналду і Ко не повторили серію пенальті, видатна гра Меньяна