"Гра покаже в якому ми стані. Все пройшло добре. Доїхали ми… Вже головний тренер сказав, що ми не скаржимося і не будемо скаржитися, тому що всі футболісти, всі тренери намагаються попасти в Європу. Ми в чемпіонаті України для чого граємо? Щоб потрапити в європейські змагання. Тому ми тут, ми насолоджуємося кожною грою, кожним моментом, тому ми раді, що ми тут, і сподіваємося на завтра, на гарний результат.

Матч-відповідь буде складніший за перший? Сто відсотків складніше, тому що першу гру ми виграли 3:0. За результатом – досить була гарна гра. Завтра рідний стадіон, вони програють, відступати нікуди, тому очікуємо дуже агресивну, дуже вертикальну гру. В принципі, як і в першій грі, але їм нічого втрачати, тому очікуємо дуже складну гру. Нам треба грати у свою гру й ні в якому разі не захищати рахунок 3:0. Викинути з голови, що ми 3:0 перший матч виграли. Треба виходити, матч на нуль, і грати з перших хвилин.

Баланс між виступами у єврокубках та в УПЛ? Час покаже, тому що не так багато зіграли: тільки з Карпатами і з Колосом. Якщо обіграли Карпати, то можна сказати, що все добре. Програли Колосу – я не буду так казати. Ми, в принципі, проаналізували гру з Колосом, досить непогана гра. Не заслуговували на поразку. Трошки там десь щось не вийшло, не забили, пропустили такий гол, можна сказати, курйозний. Але, в принципі, хлопці витримали.

І хлопці нові, які там ротацію зробили – непогано. Не всі, але майже всі непогано себе проявили. Знову ж таки, у футболі все за результатом. Програли – і можна сказати, що ми там щось не так зробили. Але нам треба робити ротацію, тому це неможливо: два на третій грати шість ігор підряд, чи п’ять, чи вісім. Тому ми робимо ротацію, і всі гравці для нас важливі, тому всі грають. Всі повинні це розуміти, відповідальність на себе брати і проявляти себе – це конкуренція.

Зробили ставку на єврокубки? Ми ні в якому разі не робимо ставку. Ми робимо ставку і на єврокубки, і на чемпіонат. Чемпіонат – це теж дуже важливо для Полісся. Ми хочемо бути якомога вище, тому ні в якому разі. Але нас змушує ситуація, ми повинні це робити. Ми зіграли в четвер гру з Пакшем, в суботу зранку тільки добралися до Житомира. Хлопці, які грали з Пакшем, були там – чотири-п'ять футболістів, які грали ще й з Карпатами. Це дуже тяжко, і дорога є. Тому ми повинні це робити", – цитує Кравченка офіційний сайт Полісся.

