– Наскільки складно далася перемога Динамо?

– Можу сказати, що було важко до першого гола, тому що Інгулець добре захищається, і нам було важко розкривати оборону. Добре, що забили, Інгулець десь розкрився – і в нас уже були моменти, ми могли ще і ще забивати.

Інгулець – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд матчу УПЛ

– Щодо вашого асисту. Класно ви зупинили м’яч, віддали на Шапаренка.

– Коля був у кращій ситуації, ніж у мене. У мене принцип: якщо футболіст у кращій ситуації, ніж я – потрібно віддавати. Я наступив на м'яч, він забив – молодець.

– Але хотілося і гол плюс пас? Наприкінці матчу вже в падінні через себе хотіли відзначитися.

– Ну, звісно, хотів, але головне – що команда виграла, і зіграли на нуль. Тому я більше задоволений, ніж якби я забив гол.

– Дуже цікавий момент: коли ви залишали поле, вся лава запасних вам аплодувала.

– Та це їм, не знаю, не було чим зайнятися – і вони вирішили так пожартувати наді мною. В принципі, я їм дякую, що підтримали, – сказав Буяльський у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Динамо розгромило Інгулець з рахунком 4:0, а Віталій записав до свого доробку результативну передачу.

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