"Вітаю Андрія Миколайовича. Ми (Аталанта – прим) з ними гратимемо 21 чи 22 грудня. Я вважаю, що їм буде дуже важко... Якби Миколенко перейшов у Дженоа, то вони грали б набагато швидше. У Серії А всі команди дуже високого рівня. Тому говорити, що хтось – рівень, а хтось – не рівець, це не правильно.

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Так, я не грав проти збірної Боснії, але проти футболістів деяких грав. Проти Джеко і Гойко Цімірота, коли той за Стандард виступав. Едін дуже багато зробив для чемпіонату Італії, для Роми, для Інтера... Це футболіст високого рівня, який може сам притримати м'яч, техніка чудова, добре грає у штрафному.

Я розмовляв із Джеко після матчу з Інтером. Так, трішечки... Побажали успіху один одному в наступних матчах і все", – сказав Маліновський в ефірі YouTube-каналу vZbirna.

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