Український форвард іспанської Фуенлабради Роман Зозуля традиційно закликав не забувати тих, хто поклав своє життя за незалежність нашої держави.

"Їхні життя увійшли в історію, їхні жертви не були марними. Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні, але пам’ятаємо про їхній подвиг щодня.

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8 років українці продовжують боротьбу за незалежність, право вільного вибору, свободу і європейські цінності. Очевидно, що фінальна фаза бою вже почалась і ми обов’язково переможемо. Бо за нами правда, добро, сильна армія і Герої на небі.

Вічна пам’ять полеглим за незалежність! Слава Україні! Героям Слава!" – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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