"Легких груп у відборі на ЧС-2022 і не передбачалося. З першого кошика, звичайно, хотілося б суперника слабшого, ніж збірна Франції. Це все-таки чемпіон світу, одна з найкращих збірних на планеті на даний момент.

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Україні в цьому плані не пощастило. А ось з третього кошика нам випав цілком прийнятний опонент. З цією командою збірна України завжди добре грала. У цьому кошику, слід визнати, були збірні і сильніші. Фортуна тут нам сприяла, але відразу ж підкинула ще одного непростого суперника – Боснію і Герцеговину.

Боснійські футболісти виступають у сильних клубах з топ-ліг в Барселоні, в Ромі... Що стосується Казахстану, то на збірну України чекає далекий і важкий переліт, а також гра на штучному газоні в гостьовому поєдинку. Це добротна команда, але останнім часом вона грала не зовсім вдало.

В цілому, у збірної України – хороша група. Нам потрібно і можна боротися за 1-2 місця. Шанси є, причому, цілком реальні. Головне, щоб всі хлопці були здорові і могли повноцінно грати", – цитує Вірта Footboom.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 з нами боротимуться Франція, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан.

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