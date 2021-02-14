Їх залишилось 20: ще двоє талантів покинули Карпати
Захисник Гліб Савчук та форвард Дмитро Шостак залишають Карпати, повідомляє офіційний сайт "левів".
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Обидва 17-річних таланти "зелено-білих" продовжать кар’єру у клубі Рух. Карпати розраховують поповнити клубний бюджет у майбутньому, адже зберегли 50% трансферних прав від наступного продажу цих футболістів.
До слова, Савчук провів у поточному сезоні у складі Карпат 8 матчів (4 – у стартовому складі). Стільки ж разів, але виключно на заміну, виходив і Дмитро Шостак.
Нагадаємо, нещодавно Карпати вже попрощались з двома вихованцями: Орест Панчишин перейшов у Минай, а Максим Хлань перебрався у луганську Зорю.
У складі команди Любомира Вовчука залишилось 20 гравців. Футболісти вже вийшли з відпустки і готуються до участі у Меморіалі Ернеста Юста, старт якого перенесли на тиждень через негоду.
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