"У першому матчі в Мадриді Реал возив Шахтар так, що "гірники" не бачили берега, як кажуть. Дуже впевнено виглядали "вершкові". Два швидкі голи господарів тому підтвердження.

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Потім наші трішки прийшли до тями, але могли пропустити значно більше. Добре, що вдалося забити красивий гол Зубкову – це додало Шахтарю впевненості.

На мою думку, сьогодні Реал Мадрид буде націлений на перемогу. Черговими трьома балами колектив Карло Анчелотті забезпечить собі вихід з першого місця з групи і закриє усі питання. Не думаю, що іспанці будуть проводити якусь серйозну ротацію напередодні Ель Класіко. Для них ця гра є безумовно важливою.

Кардинально ситуація не зміниться на полі, якщо порівнювати з першим матчем. У Шахтаря було більше часу на відпочинок через перенесений матч проти ФК Львів. Можливо, підготуються значно краще. Все ж, передбачаю складний початок гри для "гірників", як і минулого разу", – цитує Циганика РБ.

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