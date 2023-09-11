"Якщо говорити про графік, то минулого року ми грали за два дні на третій у Лізі чемпіонів та чемпіонаті. Це нормально, на такому рівні треба швидко відновлюватися й готуватися до Італії.

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Щодо матчу з Англією, то для вболівальників і для нас це очко дуже важливе, але завжди хочеться перемагати, попри те, проти якої команди граєш. Напевно, це хороший результат для нас, але цього недостатньо. Зараз – гра з Італією, усі думки – тільки про неї. Розуміємо, наскільки вона важлива. Нічия італійців із македонцями (1:1), можливо, допоможе нам у наступних поєдинках.

Італію ми ще не розбирали, тому мені важко щось казати про неї. Команда топ-рівня, чинний чемпіон Європи. Не можу сказати, що вона слабша за Англію. Так, італійці програли перший матч кваліфікації, але зараз будуть злі, готуватимуться до нашого поєдинку як до останнього, бо це їхній останній шанс виправити ситуацію. Але ми також їдемо за очками", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

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