– Як прокоментуєте жеребкування та чого очікуєте від протистояння з Фейєнордом?

– Перше відчуття – їдемо у місто, де все розпочалося. Роттердам був точкою нашої нової історії та шляху. Саме там розпочалась наша нова історія, буде приємно повернутися до цього міста. А команда в суперника – топ, цього року Фейєнорд лідирує в чемпіонаті. Немає легких суперників, і ми поважаємо опонента. Нас очікують важкі матчі, саме суперник буде фаворитом, але ми будемо битися до кінця і вірити, що диво може ще раз статися.

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– Ви постійно зазначаєте, що саме суперники є фаворитами в матчах із Шахтарем. Такий підхід допомагає?

– Я б так не сказав, адже варто поглянути лише на склад та вартість футболістів суперника. Але фаворити не завжди виграють, хоча нам необхідно реально оцінювати стан справ. Питання в тому, що на полі протягом 95 хвилин може статися багато чого. Саме в день матчу слід показати, що ти кращий. Це наша філософія. Потрібно йти від матчу до матчу, щоб неможливе стало можливим.

– Перед жеребкуванням робили прогнози щодо майбутнього суперника?

– Я взагалі не хотів про це думати. У такій ситуації лише Бог вирішує твою долю, тому я навіть не морочив собі голову. Фейєнорд ми сприйняли як хорошого суперника, але жоден із можливих варіантів не був легким. До матчів з нідерландцями будемо серйозно готуватися, але зараз на нас чекає гра проти Миная, це наш найближчий пріоритет.

Маємо кадрові проблеми: через перебір карток не зіграють Бондар, Конопля і Михайліченко, дуже важливі для команди футболісти. Буде важко, але сподіваємося швидко відновитися після матчу з Ренном, адже 120 хвилин після трьох місяців перерви були для нас занадто енерговитратними. Потрібно відновлюватися та вірити у свій шлях до Будапешту, – цитує Йовічевіча сайт клубу.

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