"Щодо небажання Скрипника продовжувати контракт з Зорею, то зараз це лише розмови та чутки. Відповідь на це питання можуть дати лише дві людини – президент клубу та сам головний тренер. Але якщо припустити, що зі Скрипником все, то Зоря останні роки була хорошою бойовою одиницею в нашому чемпіонаті. Скрипник прийшов після Юрія Вернидуба, і команда при ньому зуміла зберегти свій високий рівень.

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Хочеться, щоб Зоря й надалі продовжувала грати на тому ж самому рівні, адже чемпіонат України буде тільки цікавіший. Хотілося б також, щоб Віктор Скрипник й надалі залишився у нашому чемпіонаті, але, думаю, що тут усе залежатиме від керівництва, від президента Зорі.

Щодо повернення Вернидуба... Давайте будемо дивитися реально. Станом на сьогодні головним тренером є Віктор Скрипник, який працює з командою. А як буде влітку – доживемо, тоді побачимо. Але я не думаю, що Юрій Вернидуб, який зараз вдало виконує свої функції у Шерифі, буде кудись зриватися. Я б не став зараз фантазувати навколо цього", – сказав Єзерський у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, контракт Скрипника з луганцями спливає влітку 2022 року.

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