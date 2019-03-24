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Єзерський визначив склад збірної України U-17 для відбору на Євро-2019

20:11 133 Читать на русском
Єзерський визначив склад збірної України U-17 для відбору на Євро-2019
Володимир Єзерський / ФФУ

Головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський викликав до табору національної команди 20 футболістів.

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк).

Захисники: Даніл Скорко, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Даніель Егбуджуо, Антоній Емере (обидва — Шахтар Донецьк).

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Півзахисники: Віктор Блізніченко, Володимир Бражко, Артем Кулаковський, Євген Рязанцев (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Богдан В'юнник, Владислав Кобилянський, Едвард Кобак (усі — Шахтар Донецьк), Валентин Рубчинський, Арсен Батагов (обидва — Дніпро), Роман Даниловський (Карпати Львів).

Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Данило Гончарук (Шахтар Донецьк).

Супряга, Цітаішвілі, Мудрик та ще 17 гравців викликані у збірну України U-19

Нагадаємо, завтра юнацька збірна України U-17 розпочне свої виступи у Швейцарії в елітному раунді чемпіонату Європи, за підсумками якого 15 команд вийдуть до фінального турніру Євро-2019.

Теги
Україна U-17 Україна U-17 Збірна України U-21
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