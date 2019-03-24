Єзерський визначив склад збірної України U-17 для відбору на Євро-2019

Головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський викликав до табору національної команди 20 футболістів.
Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк).
Захисники: Даніл Скорко, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний (усі — Динамо Київ), Даніель Егбуджуо, Антоній Емере (обидва — Шахтар Донецьк).
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Півзахисники: Віктор Блізніченко, Володимир Бражко, Артем Кулаковський, Євген Рязанцев (усі — Динамо Київ), Георгій Судаков, Богдан В'юнник, Владислав Кобилянський, Едвард Кобак (усі — Шахтар Донецьк), Валентин Рубчинський, Арсен Батагов (обидва — Дніпро), Роман Даниловський (Карпати Львів).
Нападники: Владислав Ванат (Динамо Київ), Данило Гончарук (Шахтар Донецьк).
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Нагадаємо, завтра юнацька збірна України U-17 розпочне свої виступи у Швейцарії в елітному раунді чемпіонату Європи, за підсумками якого 15 команд вийдуть до фінального турніру Євро-2019.