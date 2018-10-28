Єзерський: У Шахтарі зараз немає явного лідера

Екс-гравець Шахтаря та збірної України Володимир Єзерський назвав проблеми Шахтаря та поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"У матчах з топ-командами Шахтарю не вистачає таких лідерів, як Даріо Срна і Фред. Зараз явного ватажка в колективі немає. Є просто група футболістів, яким Паулу Фонсека довіряє більше, ніж іншим.

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Думаю, зустріч з Манчестер Сіті буде атакуючоюі видовищною. Шахтарю не можна розкриватися. Необхідно чекати свого шансу. Ми не можемо грати у відкритий футбол з Манчестер Сіті. Важливою також стане організація, особливо в першій і другій зонах, плюс швидкий перехід з оборони в атаку.

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Шкода, що вибув Тайсон, який міг вирішувати долю деяких матчів самотужки. Окремо хочу сказати про дії "гірників" в обороні – вона, вважаю, повинна починатися з передньої і середньої лінії, а вже потім суперника зобов'язані зустрічати захисники і Пятов. Погано, що у Шахтаря через травми немає стабільності в обороні", – цитує Єзерського Команда №1.