Єзерський тренуватиме збірну України U-18 після переходу Петракова в національну команду
08:55 - Читать на русском
Український фахівець Володимир Єзерський отримає додаткові функції.
Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський очолить команду U-18, повідомляє "Профутбол".
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На цій посаді він замінить Олександра Петракова, який нещодавно був призначений виконувачем обов'язків головного тренера національної команди. 44-річний фахівець буде поєднувати нові обов'язки зі своєю основною роботою.
До слова, збірна U-18 у 2021 році ще не збиралася.
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