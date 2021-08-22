Головний тренер збірної України U-19 Володимир Єзерський очолить команду U-18, повідомляє "Профутбол".

Петраков визначився з першим помічником у збірній України – фахівець вже погодився приєднатись до тренерського штабу

На цій посаді він замінить Олександра Петракова, який нещодавно був призначений виконувачем обов'язків головного тренера національної команди. 44-річний фахівець буде поєднувати нові обов'язки зі своєю основною роботою.

До слова, збірна U-18 у 2021 році ще не збиралася.

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