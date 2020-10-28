"Я знаю Еріка вже 3,5 роки – з нашого першого збору команди U-17. Він дуже обдарований гравець. Я постійно на контакті з Еріком і його батьком. Я вірю, що він доросте до рівня національної збірної. Він уже виступає за молодіжну команду Нюрнберга і навіть взяв участь у товариському матчі першої команди.

"Правильніше буде пристати на пропозицію Німеччини", – батько Шуранова про вибір збірної

Сам футболіст хоче виступати за збірну України. Ми знаємо, що до нього є інтерес з боку Німецького футбольного союзу, але тільки сам футболіст приймає рішення, за яку збірну йому грати.

Поки що безпосередньо з Шевченком я не говорив, але завдання всіх тренерів юнацьких та молодіжних збірних – підготувати гравця для національної команди. Те, що я в комунікації з Русланом Ротанем щодо Еріка, і що Руслан Петрович розраховує на футболіста – факт", – сказав Єзерський у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Шуранов народився в Німеччині, але його батьки походять з України. Футболіст виступав за збірні України U-17, U-18, U-19, а також викликався Русланом Ротанем в команду U-21.

Німеччина хоче натуралізувати форварда молодіжної збірної України – "полювання вже стартувало"