"Схоже, Андрію Шевченку сподобалися такі виклики. Кілька місяців тому він погодився очолити аутсайдера Серії А – Дженоа, проте довго в Італії не затримався. Тепер ось черговий виклик. І знову в непростий момент, потрібно бути дуже впевненим у своїх силах, щоб зважитися стати біля керма "Кадри" перед найважливішими поєдинками у боротьбі за путівку у фінальну частину чемпіонату світу.

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Залишається сподіватися, що Андрій Шевченко все гарно зважив і вже володіє інформацією про можливості своїх нових підопічних. Адже на кону і його подальша тренерська кар'єра.

На жаль, ми не володіємо інформацією про хід переговорів Шевченка з керівництвом Польського футбольного союзу, невідомо, на який термін йому пропонують контракт, хто увійде до тренерського штабу, який вплив матимуть результати раунду плей-офф у боротьбі за путівку до Катару. Тому поки краще запастися терпінням і дочекатися офіційної інформації про нового керманича "Кадри", а вже потім, щось коментувати", – сказав Єзерський у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, ЗМІ активно сватають українського фахівця у збірну Польщі, яка оголосить нового тренера 31 січня.

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