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Єзерський розповів про секретну місію Ракицького в Росії та порадив піти до сповіді

16:00 777 Читать на русском
Єзерський розповів про секретну місію Ракицького в Росії та порадив піти до сповіді
Ярослав Ракицький / фото із соцмереж

Колишній оборонець збірної України Володимир Єзерський затролив захисника пітерського Зеніта Ярослава Ракицького.

"Ми його відправили туди спеціально. Нехай розоряє "Газпром", заробляє гроші – чим більше, тим краще. Нехай затримується там якомога довше.

"На збірну України тягне?", – Андронов затролив Ракицького після провального матчу з Вільяреалом

Але потім ці кошти хай привозить в Україну, витрачає їх тут, вкладає їх в Україну. А ми йому потім підкажемо. Нехай сходить посповідається, вибачиться, а ми подумаємо", – розповів Єзерський у програмі Вацко Light.

Нагадаємо, що центрбек перейшов до Зеніта з донецького Шахтаря в січні. Орієнтовна вартість трансферу – 10 млн євро плюс бонуси.

Теги
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Україна Україна Росія Володимир Єзерський Володимир Єзерський Українці за кордоном
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