– До Карпат мене запрошував уже колишній головний тренер Мирон Маркевич, за що я йому вдячний. Було досягнуто домовленості, що я буду поєднувати роботу асистента Мирона Богдановича з тренерською діяльністю зі збірними України різного віку. До речі, так було й в моїй попередній команді – Олександрії, де допомагав Руслану Ротаню.

Карпати припинили співпрацю з Єзерським після скандалу

Вважаю, що доволі успішно працював на двох "фронтах": Карпати після тривалої перерви повернулися до УПЛ, а юніорська збірна пробилася до квартету найсильніших в Європі, завоювавши путівку на світовий чемпіонат.

Про відставку Мирона Маркевича довідався, коли знаходився в розташуванні юніорської збірної. Зателефонував Богдановичу й він сказав, що це було його рішення й оскільки я на контракті з Карпатами, то повинен його відпрацювати. Вже далі мав розмову з генеральним директором футбольного клубу Андрієм Русолом й коли поцікавився своїми перспективами, то він відповів, що на мене в клубі розраховують, роботи вистачить для всіх.

– І ви послухали Русола, тільки вже продовжили працювати в структурі клубу й допомагаючи водночас Дмитру Михайленку в юніорській збірній. Що далі пішло не так?

– Зі свого боку я докладав максимум зусиль, щоб до мене не було жодних претензій, зокрема, задоволений, що зараз багато представників Карпат виступають за збірні України різного віку.

Просто під час підготовки до нового сезону відчував, що в Карпатах більше не зацікавлені в моїх послугах. Так довго не могло тривати.

Я ініціював зустріч з власником Карпат Володимиром Матківським, пояснив свою позицію й було ухвалене рішення про припинення співпраці за згодою сторін. Про якусь компенсацію мова не йшла. Я подякував Матківському за можливість тренувати Карпати, на прощання ми потиснули одне одному руки.

– Що далі?

– Повністю зосереджений на роботі з юніорською збірною України. На черзі вже наприкінці вересня новий виклик – старт у фінальній частині чемпіонату світу в Чилі. Буде цікаво, адже пройшли разом шлях завдовжки півтора року, – сказав Єзерський в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що Володимир Єзерський більше не працює у львівських Карпат. Раніше з'явилася інформація, що Єзерський нібито схиляв півзахисника "левів" Артура Шаха до співпраці з певними агентами.

