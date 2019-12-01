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Єзерський: Рівень Нідерландів не набагато вищий, ніж у Португалії, а її ми вже перемагали

12:59 322 Читать на русском
Єзерський: Рівень Нідерландів не набагато вищий, ніж у Португалії, а її ми вже перемагали
Володимир Єзерський / УАФ

Екс-захисник збірної України Володимир Єзерський поділився думками щодо результатів жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи 2020 року.  

"Мені здається, якщо порівнювати з групою F, то наша група Україні під силу. Явним фаворитом буде збірна Нідерландів. З Австрією і тими командами, які можуть потрапити до нас з четвертого кошика, можна грати і здобувати перемоги.

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У першому матчі з Нідерландами дуже важливо не програти, і це вже буде успіхом. Я впевнений, що збірна України вже здобула необхідний досвід. Ми розуміємо, що навіть з чемпіоном Європи можемо грати на рівні і перемагати. Не думаю, що у Нідерландів рівень набагато вищий, ніж у Португалії. Найголовніше – психологія", – сказав Єзерський у коментарі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна зіграє в групі С разом з командами Нідерландів та Австрії. Четвертий учасник групи визначиться в березні 2020 року за підсумками матчів плей-офф.

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Теги
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