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Єзерський пояснив, завдяки чому Луческу зможе освіжити гру Динамо

15:34 - Читать на русском
Єзерський пояснив, завдяки чому Луческу зможе освіжити гру Динамо
Володимир Єзерський / фото ФК Шахтар

Колишній захисник Шахтаря та збірної України Володимир Єзерський поділився очікуваннями від роботи Мірчі Луческу в Динамо.

"Для Динамо прихід Луческу – ковток свіжого повітря. Для нашого чемпіонату це теж плюс, тому що вже видно, який переполох і ажіотаж виникли в ЗМІ та інтернеті після приїзду містера в Україні.

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Мірча швидко додасть інтересу до чемпіонату і матчів Динамо. Він буде багато говорити і перед матчами, і після них. Буде цікаво поспостерігати за його роботою в Динамо з боку. З Луческу ніколи не було нудно. Так буде і цього разу.

Думаю, 3-4 місяців румунському тренеру вистачить, щоб поставити Динамо гру. Коли Ігор Суркіс купить Луческу ще 2-3 латиноамериканців, може вийти цікавий мікс з українцями, тоді кияни заграють і зможуть дати бій Шахтарю.

Звичайно, може, про боротьбу за чемпіонство рано говорити, але конкуренція повинна підвищитися. Прихід Мірчі повинен потягнути за собою вгору і інші клуби. Хочеться, щоб вони тягнулись до лідерів і не втрачали завойованих позицій", – поділився Єзерський в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера 23 липня. Ця подія стала інформаційною бомбою, адже румунський фахівець 12 років очолював донецький Шахтар.

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14:52
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Теги
Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу Шахтар Шахтар Володимир Володимир Єзерський
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