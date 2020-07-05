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Єзерський оцінив шанси Динамо на срібло УПЛ

12:22 - Читать на русском
Єзерський оцінив шанси Динамо на срібло УПЛ
Динамо – Шахтар – 2:3 / ФК Шахтар

Екс-захисник збірної України Володимир Єзерський поділився думками щодо Класичного та спрогнозував перспективи Динамо у боротьбі за другу сходинку чемпіонату України.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Залишилось подвійне враження. З одного боку, п'ять голів – свято для уболівальників. З іншого – я очікував більшого в плані інтриги. Шахтар – чемпіон, і гнатися за перемогою, нехай і над Динамо, "гірникам" не дуже то й було потрібно. А киянам, які ведуть боротьбу з Зорею і Десною за другу сходинку у чемпіонаті, перемога потрібна була як повітря.

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Динамо в силу різних причин змушене було грати не оптимальним складом, а Шахтар постав у експериментальному поєднанні. У Луїша Каштру є можливість спокійно переглянути найближчий резерв. На даний момент індивідуальний клас футболістів Шахтаря вищий, ніж у динамівців. Наочно, це продемонстрував перший тайм поєдинку.

Після перерви збіглися дві складові: Динамо додало, а Шахтар розслабився. Господарі забили два цілком закономірних м'ячі. Підопічні Олексія Михайличенка виглядали агресивніше. Втім, з виходом на заміну ударних виконавців донеччан, перевага знову перейшла до них. Переможний гол і впевнена гра наприкінці поєдинку стали наслідком цього.

Від Динамо завжди чекають більшого. Але цей сезон йому не можна занести в актив. Підсолодити пілюлю може хіба що виграш Кубка України, хоча й там киянам буде непросто, незважаючи на нинішнє дев'яте місце Ворскли у турнірній таблиці чемпіонату. Тому, якщо скласти всі складові, думаю, кожен з конкурентів може розраховувати на місце у кваліфікації Ліги чемпіонів. Вважаю, що остаточно все вирішиться в останній ігровий день чемпіонату", – сказав Єзерський у коментарі виданню Zbirna.com.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Володимир Володимир Єзерський
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