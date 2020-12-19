"Найцікавіша пара? Агробізнес – Шахтар. Вважаю, що "гірникам" буде непросто обіграти лідера Першої ліги.

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Очікую, що будуть цікаві ігри. Ми вже бачимо, що є цікаві пари. Ті команди, які через чемпіонат не можуть потрапити в Лігу Європи, отримують шанс зробити це через Кубок України, вигравши його", – сказав Єзерський у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Кубка України лідер Першої ліги прийматиме чинного чемпіона УПЛ.

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