Єзерський: Ісландія може здивувати і на ЧС-2018

Екс-гравець збірної України Володимир Єзерський поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2018.

"Віддаю перевагу збірній Німеччини, тому що у неї найстабільніша і доволі змістовна гра. Німецькі футболісти дуже кваліфіковані, досвідчені, зіграні, а головне – що звикли до турнірів такого рівня.

Так, Бразилія, Аргентина, Бельгія привезли на чемпіонат збірні зірок, але, як показує практика, не завжди перемагають зіркові команди. А у збірній Німеччини поставлена командна гра, яку сміливо можна назвати чемпіонською.

Воробей назвав свою трійку фаворитів ЧС-2018

Сенсації? Звичайно, будуть. Команди-відкриття з'являються на кожному чемпіонаті, і цей, впевнений, не стане винятком. Не здивуюся, якщо продовжать дивувати футбольний світ ісландці: виступлять ще успішніше і якісніше, ніж два роки тому на Євро (1/4 фіналу).

Або ті ж хорвати – у них кістяк команди складають зірки світового рівня, а на підході талановита молодь . Хорватія завжди показує стабільно високий рівень. Те, що вони зараз дійдуть до 1/8 або 1/4 фіналу – це точно, а далі – все може бути", – цитує Єзерського "Сегодня".