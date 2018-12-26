Єзерський: Хочу розвіяти чутки, що я можу очолити молодіжну збірну України

Тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський розповів, що не очолить молодіжну збірну.

"Перше, що я хочу відзначити, дуже багато розмов ходить з цього приводу. Я чув розмови про те, що я кандидат на посаду наставника збірної України U-21. Мені хочеться розвіяти всі ці чутки – конкретно зі мною з керівництва Федерації футболу України ніхто не говорив з цього приводу.

Єзерський – головний кандидат на посаду тренера збірної України U-21, – FootballHub

Я з великою повагою ставлюся до Олександра Головка. Вважаю, що Олександр Борисович якісно працював у молодіжній збірній України. 9 футболістів з його команди поповнили ряди національної збірної України. Це відмінний показник.

У мене є принципи, якими я керуюся в житті. Всі колеги, які працюють в тій чи іншій команді, заслуговують на повагу. Нещодавно ми звітували в Федерації футболу за свою роботу. Я працюю головним тренером у юнацькій збірній України U-17 і хочу продовжити роботу зі своїми підопічними.

Ротань – єдиний кандидат на посаду головного тренера збірної України U-21, – Бурбас

Разом ми працюємо вже 1,5 року і пройшли чималий шлях. Мені хочеться вивести своїх підопічних у фінальну частину чемпіонату Європи", – цитує Єзерського FootBoom.