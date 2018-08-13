Євтушенко: Впевнений, що Динамо заб'є Славії

Колишній нападник Динамо Вадим Євтушенко поділився очікуваннями від матчу Динамо – Славія.

"Перш за все, я очікую, що Динамо пройде в наступний раунд. Також очікую, що динамівці продемонструють свою найкращу гру, оскільки в другому таймі поєдинку в Празі їм це не вдалося зробити. У матчах чемпіонату України "біло-сині" виглядають більш цілісно. Для перемоги над Славією потрібно більш рівна гра в обох таймах, без спадів.

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Проте, в грі Динамо видно прогрес, хотілося б тільки, щоб реалізація була кращою. У таких матчах дуже важлива саме висока реалізація своїх моментів, адже суперник досить настирливий, непоступливий.

Судячи з коментарів суперників, вони щасливі, що забили гол. Це їх надихнуло. Мабуть, у них був якийсь комплекс того, що Динамо дуже добре грає в захисті. Тому, киянам потрібно впевнено зіграти в обороні. Впевнений, динамівці заб'ють гол, а краще постаратися забити два. Головне, повторюся, зберегти свої ворота в недоторканності.

Чи піде Динамо на користь те, що команда пропускала в ці вихідні календарний матч чемпіонату України? Думаю що так. Команда в досить напруженому ритмі вступила в новий сезон – чемпіонат, єврокубки, тому, тижнева перерва – цілком нормально для того, щоб трохи відійти від цього напруженого графіка і добре підготуватися до гри", – цитує Євтушенка Dynamo.kiev.ua

Нагадаємо, матч Динамо – Славія відбудеться у Києві, 14 серпня. Початок поєдинку о 19:30.

Перша зустріч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Славія – Динамо завершилась з рахунком 1:1.

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