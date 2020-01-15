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Євтушенко: Відбою від спаринг-партнерів в Туреччині не було – всі хочуть зіграти з Динамо

15 січня 15:49 1834 Читать на русском
Євтушенко: Відбою від спаринг-партнерів в Туреччині не було – всі хочуть зіграти з Динамо
Вадим Євтушенко / Фото з відкритих джерел

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко розповів про перший зимовий збір киян у Туреччині.

"Туреччина – найпопулярніше місце, де проводять збори багато команд, а не тільки наша. Туди приїжджають команди з усієї Європи. У Туреччині розвинена індустрія прийому команд на збори. Створюються сприятливі умови. Очікуємо, що нам трохи допоможе погода, і великих труднощів не буде. Від збору очікуєш одного і того ж. Це робота, яка закладає фундамент на півріччя.

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Що стосується спаринг-партнерів, то відбою від суперників не було. Динамо – це бренд, тому багато хто хоче зіграти з нами. Люди, які займалися цим питанням, мали можливість вибору команд. Зупинилися на тих, на яких зупинилися. Поповнення команди? Поки не можу відповісти на це питання. Та група, яка зараз летить – основна обойма. Якщо будуть якісь новини – дізнаєтесь", – цитує Євтушенка Динамоманія.

Нагадаємо, сьогодні зранку Динамо вирушило на перший тренувальний збір до Туреччини – кияни вперше за останні 16 років обрали Белек замість традиційної іспанської Марбельї.

Тренерський штаб на перший навчально-тренувальний збір взяв з собою 29 гравців.

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Динамо Динамо Зимові збори Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко
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